(Agenzia Vista) San Benedetto del Tronto, 20 agosto 2020 Meloni in questa fase importante riscoprire nostro orgoglio "Il senso di queste immagini è l'orgoglio. Per questa stagione lo slogan di Fratelli d'Italia è "Vogliamo un'Italia forte, libera e coraggiosa". Questo vale anche per la Regione Marche dove c'è un'importante campagna elettorale a sostegno di Francesco Acquaroli" così Giorgia Meloni a margine di un'iniziativa a San Benedetto del Tronto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev