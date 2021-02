(Agenzia Vista) Roma, 16 febbraio 2021 Meloni: “La montagna merita rispetto, non Speranza” "La montagna si merita rispetto, non si merita Speranza. Mi hanno infastidito le ironie sul comparto, le considero un affronto verso le libertà. Penso che il governo abbia dimostrato superficialità sulla montagna, per moltissimi territori la montagna è la principale fonte di reddito, l'unica forma di occupazione". Ad affermarlo Giorgia Meloni a chiusura dell'evento "Io sto con gli operatori della montagna" organizzato da Fratelli d'Italia. FdI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev