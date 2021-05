Mengozzi (Museo automobile Torino): "Opportunità per il turismo ma anche per i residenti"

(Agenzia Vista) Roma, 22 maggio 2021 "Restituire ai turisti italiani e stranieri e ai torinesi il tessuto industriale nato a Torino a fine Ottocento, inizio Novecento che oggi è in gran parte scomparso attraverso un tour in parte fisico e in parte, per forza di cose, virtuale tra le vecchie fabbriche del territorio. Questo l’obiettivo del progetto Torino Automotive Heritage Network, nato già alcuni anni fa insieme al Politecnico di Torino che ha svolto un lavoro di analisi e di ricerca documentale delle vecchie fabbriche, di tutto quel tessuto industriale nato a Torino a fine Ottocento, inizio Novecento che oggi è in gran parte scomparso. Questo progetto non rappresenta solo un’opportunità per il turismo ma anche per i residenti, perché molti non hanno più consapevolezza di quella che è stata la storia della società di quegli anni. Così Mariella Mengozzi, direttrice del Mauto, Museo nazionale dell’automobile di Torino, alla Conferenza nazionale del turismo motoristico organizzata da Anci. Anci Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it