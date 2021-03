Mieloma multiplo, l'ematologo Boccadoro: "Covid non ha ridotto trapianti ma rimandate altre terapie"

(Agenzia Vista) Roma, 25 marzo 2021 “La cura del mieloma è stata problematica per l'accesso agli ospedali, perché alcuni pazienti dovevano necessariamente ricevere cure ospedaliere mentre altri potevano rimandarle, l'area del mieloma multiplo è stata fortunatamente risparmiata dal Covid, non c'è stata una significativa riduzione dei trapianti, ma altre terapie meno invasive sono state rimandate quindi forse ci sono degli effetti causati dalla pandemia che non abbiamo ancora potuto calcolare”. Lo ha detto Mario Boccadoro, professore di Ematologia dell'Università degli Studi di Torino durante il webinar “Impatto sociale del mieloma multiplo” organizzato dal Ceis di tor Vergata. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it