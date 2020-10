(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Migranti, Bassetti (Cei): "Con ultime modifiche norme fine a ingiustizia" "Le ultime modifiche normative, in discontinuità con il recente passato, contribuiscono a restituire l'immagine di migranti e richiedenti protezione come persone in carne e ossa, vittime di un sistema globale di iniquità economica e politica, di ingiustizia sociale e non come criminali o minacce all'ordine pubblico". Così il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti intervenendo alla presentazione del Rapporto 2020 Italiani nel Mondo della Fondazione Migrantes. Durata 00_55 CEI Chiesa Cattolica Italiana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev