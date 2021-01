(Agenzia Vista) Napoli, 15 gennaio 2021 Misure anti-Covid, De Luca: “Zone bianche? Una cosa del tutto irresponsabile” “Il Governo sta mantenendo la sua linea che è diversa da quella che aveva proposto la Campania e cioè mantiene la linea delle zone e dei provvedimenti parziali. Noi riteniamo che questa linea sia sbagliata perché sarebbe necessario avere un provvedimento unico per tutta Italia, salvo deroghe per le regioni da mettere in zona rossa perché hanno una realtà di contagio più pesante delle altre. E tuttavia questa è la situazione: il Governo continua sulla sua scelta. Apprendiamo addirittura che pensano introdurre le zone bianche, con questi chiari di luna. Mi sembrerebbe una cosa del tutto irresponsabile”. Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in un video in diretta su Facebook. / Facebook Vincenzo De Luca 00_55 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev