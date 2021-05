Moratti: “Praticamente impossibile fare il richiamo del vaccino in vacanza”

(Agenzia Vista) Milano, 14 Maggio 2021 cz “Per quanto riguarda le vaccinazioni nel periodo delle vacanze, innanzitutto noi come Regione abbiamo cercato di tenere meno vaccinazioni nel periodo clou, le due settimane cruciali di agosto. Rispetto alla possibilità di vaccinare nei luoghi di vacanza, ne abbiamo discusso in Conferenza Stato- Regioni. L’indicazione che è emersa è quella condivisa con il presidente Fedriga: è praticamente impossibile pensare di vaccinare nelle diverse regioni perché c’è un aspetto di distribuzione dei vaccini, di logistica, di tipologie di vaccino e di medici che devono vaccinare senza sapere il numero di persone che devono essere vaccinate. Questa possibilità non è stata condivisa dalle Regioni”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, durante la conferenza stampa organizzata a Palazzo Lombardia, a Milano, in cui la Regione ha fatto il punto sulla campagna vaccinale sul suo territorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev