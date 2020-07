(Agenzia Vista) Roma, 08 luglio 2020 Morricone, Casellati: "Colonna sonora che ha conquistato il mondo con la forza della musica" Al via la seduta dell'Aula del Senato con il ricordo di Ennio Morricone. La presidente Elisabetta Casellati ha infatti invitato l'assemblea a riunirsi in solenne raccoglimento, per ricordare il Genio italiano, che è stato e continuerà ad essere "la colonna sonora di un'Italia che ha conquistato il mondo con la forza della musica". / Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev