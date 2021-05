(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2021 “Non si può più assolutamente morire sul lavoro. Bisogna assumere personale all’ispettorato del lavoro e serve introdurre una patente a punti per far sì che le aziende che non rispettano le regole non lavorino più” lo ha detto il segretario generale della Cigl Maurizio Landini dopo avere reso omaggio alla lapide in memoria del giuslavorista Massimo D’Antona nell’anniversario del suo assassinio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev