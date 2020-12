Natale, De Luca vieta spostamenti tra piccoli Comuni in Campania

Roma, 18 dic. (askanews) - "Noi in Campania seguiremo la nostra linea, massimo rigore per poter aprire tutti, ma per sempre, non fare finta di aprire per tre giorni e poi prolungare l'epidemia per altri tre mesi. Non ci sarà la mobilità per i comuni sotto i 5mila abitanti, faremo un'ordinanza che lo vieta": ad annunciarlo il governatore, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook di venerdì 18 dicembre, non appoggiando, dunque, l'ipotesi a cui sta lavorando il governo per consentire alcuni spostamenti nei giorni di festa."Faremo, credo, anche questo fine settimana qualche ordinanza per bloccare la vendita di alcolici e per bloccare il consumo dialcolici e di qualunque altro genere di consumo in pubblico", haaggiunto il presidente campano.