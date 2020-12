Next Generation EU, Agea (M5s): “Presentata proposta, importante agire rapidamente”

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2020 “Il Movimento 5 Stelle oggi ha presentato la sua proposta per il Next Generation EU. È importante per noi agire rapidamente programmando e progettando quello che è il futuro del nostro Paese dopo la pandemia. Ci sono temi estremamente importanti su cui è necessario investire risorse per programmare il futuro dell’Italia a partire da un’economia che sia sempre di più verde, la digitalizzazione del nostro Paese, il mondo del lavoro e poi la scuola, i nostri giovani”. Così Laura Agea (M5s) in una dichiarazione. 00_41 agenziavista.it