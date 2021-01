(Agenzia Vista) Roma, 12 gennaio “Non lavoriamo da 6 mesi. Siamo stufi”. Il settore dei giochi in piazza a Montecitorio “Cerchiamo di sensibilizzare il Governo perché stiamo stanchi. Non lavoriamo da 6 mesi. Il Governo deve muoversi, non ce la facciamo più. Siamo un settore in ginocchio” sono le parole di un’esercente del settore di giochi e scommesse scesa in piazza con i rappresentanti di categoria per la manifestazione femminile del settore di fronte a Montevitorio. 00_32 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev