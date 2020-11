Agenzia Vista) Roma, 4 novembre Nuovo Dpcm, Conte: “Capisco frustrazione e sofferenza ma non abbiamo alternative” “Non abbiamo alternative. Dobbiamo affrontare queste restrizioni per congelare l’impennata della curva del contagio. Comprendiamo il disagio, frustrazione e la sofferenza psicologica ma dobbiamo tenere duro. Siamo già all’opera per mitigare le conseguenze economiche di queste restrizioni” queste le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa annunciando le misure del nuovo Dpcm. / Facebook Giuseppe Conte Durata: 01_25 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev