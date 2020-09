(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2020 Nuovo stadio Roma, Raggi: "Andiamo avanti nonostante Pd. Entro Natale decisione in Campidoglio" "Sul nuovo stadio di Roma noi andiamo avanti nonostante il no del Pd. Entro Natale porteremo la questione in Campidoglio e lì sarà approvata" queste le parole della sindaca di Roma Virginia Raggi sul progetto del nuovo stadio della Capitale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev