Ogni anno in Italia 40 milioni di pulcini maschi uccisi

Milano, 14 lug. (askanews) - Una pratica legale, ma anche una mattanza vergognosa. Ogni anno in Italia sono 40 milioni i pulcini maschi uccisi per la produzione di uova.Animal Equality ha lanciato la campagna "Fermiamo la strage dei pulcini maschi", con un appello al Governo italiano per chiedere che anche le istituzioni appoggino pubblicamente e promuovano l'introduzione di tecnologie che evitino l'uccisione sistematica dei pulcini maschi nell'industria delle uova.A distanza di pochissimo tempo, anche Coop Italia ha annunciato di essere a favore della campagna di Animal Equality, che ha raggiunto quasi 20.000 firme di cittadini italiani che vogliono vedere la fine di questa pratica.In Francia l'abbattimento dei pulcini sarà vietato dalla fine del 2021. Molti metodi di abbattimento non comportano anestetici e comprendono asfissia da anidride carbonica e macerazione mediante una smerigliatrice ad alta velocità. La macerazione è il metodo principale usato negli Stati Uniti, dove però entro il 2020, i produttori stabiliranno prima che le uova si schiudano il sesso del pulcino.