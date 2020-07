(Agenzia Vista) Ginevra, 10 luglio 2020 Oms: "Possibile controllare situazione come dimostrano Italia, Spagna e Corea del Sud" "Ci sono molti esempi in tutto il mondo che hanno dimostrato che anche se l'epidemia è molto intensa, può ancora essere tenuta sotto controllo", ha sottolineato, citando i casi di Spagna, Italia e Corea del Sud." Lo ha dichiarato dal direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in una conferenza stampa virtuale. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev