(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre Orlando: “Chiediamo a tutta la coalizione di trovare coesione per portare avanti l’agenda” “Di fronte alle sfide che attendono il paese ogni incidente non può che preoccuparci. Per questo chiediamo a tutta la coalizione di trovare la massima coesione possibile e di fare un passaggio tutti insieme per fare il punto sulla prossima agenda di Governo” queste le parole del vicesegretario del Partito democratico Andrea Orlando. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev