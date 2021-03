(Agenzia Vista) Roma, 10 marzo Pa, Landini (Cisl): “Da accordo con Governo emerge esigenza di assumere giovani” “Con questo accordo si indica con chiarezza che c’è bisogno di far entrare i giovani nella Pubblica amministrazione, per creare un’occupazione stabile ed efficiente” sono le parole del segretario generale Cgil Maurizio Landini dopo l’incontro a Palazzo Chigi fra sindacati presidente del Consiglio Draghi e ministro per la Pubblica amministrazione Brunetta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev