(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2021 Patentino vaccinale, Arcuri: “Non è cattiva idea, aspetto decisione definitiva al riguardo” “Io sul patentino vaccinale rispondo così: noi abbiamo messo in campo un sistema informativo che in tempo quasi reale fornisce tutto quello che serve rispetto alle persone a cui il vaccino è stato somministrato per una volta e rispetto a tutte le persone che verranno vaccinate, e cioè che avranno la somministrazione della seconda dose. Quindi trasformare questo spettro di informazioni disponibili in qualcosa di più è un'operazione semplice. Io non penso che sia una cattiva idea, aspetto che si prenda una decisione definitiva anche a questo riguardo”. Così il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri in conferenza stampa presso l'Auditorium di Invitalia, per fare il punto sulle attività di contenimento e contrasto all'epidemia / Youtube Invitalia 00_47 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev