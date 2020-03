Roma, 3 mar. (askanews) - Paura in Indonesia per l'eruzione del vulcano Merapi, uno dei più attivi del Paese. Le immagini mostrano la gigantesca colonna di fumo e cenere alta fino a 6000 metri che ha ricoperto tutta l'area circostante.La cenere, mista a sabbia, è arrivata fino a 10 km di distanza vicino a Yogyakarta. Le autorità non hanno alzato lo stato di allerta ma hanno chiuso l'aeroporto nella città di Solo, conosciuto come Surakarta, a circa 40 km di distanza dal vulcano.L'ultima grande eruzione del vulcano Merapi nel 2010 uccise oltre 300 persone e costrinse più di 280mila persone all'evacuazione.