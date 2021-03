Pd, Enrico Letta a Propaganda Live: "Mi avete spinto voi a farlo"

Milano, 13 mar. (askanews) - Semiseria ma comunque prima intervista rilasciata da Enrico Letta da candidato segretario del Partito democratico. "Chi me lo ha fatto fare? C'erano da raccogliere dei cocci". Sono le parole scherzose di Letta, candidato alla segreteria del Pd, ospite di Diego Bianchi a Propaganda Live. L'ex presidente del Consiglio ha scherzato col conduttore, accettando il ruolo, metaforico, di "vaso degli esteri" che, appunto, raccoglie i cocci. Poco prima però aveva detto: "Forse mi avete spinto voi a farlo, no? Non è così?".