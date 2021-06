Perilli (M5s): "Garantire vaccino a tutti, regioni non vadano in ordine sparso"

(Agenzia Vista) Roma, 03 giugno 2021 "Aprire la campagna vaccinale a tutti è un passo avanti per lasciarsi alle spalle la pandemia, le regioni però non vadano in ordine sparso. Bisogna garantire il vaccino a tutti", così Perilli del Movimento 5 Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it