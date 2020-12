Porcelli (Direttrice): "Torna Trame, il Festival dei libri sulle mafie, in diretta streaming"

(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2020 “Torna Trame, il Festival dei libri sulle mafie. Dal 3 al 6 dicembre in diretta streaming sulla pagina Facebook. E’ stato un anno molto difficile ed è per questo che Trame deve esserci, per lanciare un segnale e tenere vivo il dibattito su temi sempre più attuali. In questa edizione, a supportare il settore culturale Trame si mette in rete con le librerie calabresi con l’intento di consolidare le comunità di lettori del territorio e alimentare il pensiero critico e la cittadinanza attiva contro tutte le mafie. Vi aspettiamo on line su www.tramextra.tramefestival.it. “ Lo dice Cristina Porcelli, annunciano la partenza del Festival online, direttrice della Fondazione Trame. 01_17 agenziavista.it