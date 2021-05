Primi (Borghi più belli d’Italia): “Turismo motoristico può creare grande sviluppo”

(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2021 “La moto, l’auto, le biciclette sono i mezzi necessari per raggiungere i nostri borghi che sono anche dislocati in luoghi periferici. Conta molto il viaggio per arrivare in questi luoghi, bisogna avere le strade con una buona manutenzione ma l’invito è quello di guardarsi intorno quando si arriva nel borgo, questo è il futuro del turismo italiano, i turisti cerano la cultura, l’arte e l’enogastronomia, attraverso il turismo motoristico si può avere una grande sviluppo.” Così Fiorello Primi, Presidente Associazione I Borghi più belli d’Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev