(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2021 Primo giorno di consultazioni per Mattarella, il presidente si ferma a salutare i giornalisti Primo giorno di consultazioni al Quirinale per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione di un nuovo governo. Alle 17.00 l'incontro con la presidente del Senato, Elisabetta Casellati; alle 18:00 è il turno del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev