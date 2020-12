(Agenzia Vista) Bruxelles, 11 dicembre 2020 Recovery Fund, Conte: "Difficile partenza prima di febbraio" “Il clima è molto buono per le ratifiche nazionali dopo aver superato i veti, il clima si è rasserenato. Non c'è stato nessun segnale di nervosismo o perplessità, non ci aspettiamo un cammino insidioso” ma “difficile che possiamo partire prima di febbraio, non dobbiamo rallentare la concentrazione sul fronte interno”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev