(Agenzia Vista) Milano, 28 settembre 2020 Recovery Fund, Provenzano: “Siamo assolutamente in tempo con crono programma” Le parole del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano a margine di un convegno del Pd a Milano: “Siamo assolutamente in tempo con cronoprogramma dato da Unione Europea, progetti non possono essere 700 ma devono essere pochi e che abbiano un vero impatto sulla vita delle persone.” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev