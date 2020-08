(Agenzia Vista) Toscana, 09 agosto 2020 Recovery Fund, Salvini: “In cambio l’Europa non vuole darci pensione, smontano Quota 100” “In cambio l’Europa non vuole darci pensione, smontano Quota 100” queste le parole di Matteo Salvini, Lega, durante un comizio a Viareggio in occasione della campagna elettorale di Susanna Ceccardi, candidata alla regione Toscana per la Lega. Facebook Ceccardi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev