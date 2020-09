Regionali, Sassoli: "Vittoria centrodestra? Se non ha fiducia nell'Ue non la userà nel modo giusto"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 settembre 2020 "Magari si potrà continuare a dire che l'Europa è lontana poi però i 209mld li abbiamo fatti arrivare noi, li hanno fatti arrivare gli europeisti. C'è un po' troppo chiacchiericcio da queste parti e invece ci sono dei problemi molto concreti. I soldi devono arrivare, poi devono essere usati bene ma se non arrivano, come volevano ieri le forze del centrodestra, di che cosa parleranno gli italiani per il prossimo futuro". Così il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, a margine di una conferenza stampa a Venezia per sostenere il candidato sindaco per il PD nella città lagunare, Pier Paolo Baretta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev