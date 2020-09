(Agenzia Vista) Treviso, 21 settembre 2020 Regionali Veneto, L.Fontana: "Non incideranno su leadership nazionale, Salvini e Zaia due campioni" "Non incideranno su leadership nazionale, Salvini e Zaia due campioni". Così il deputato leghista, Lorenzo Fontana, aspettando la conferenza stampa del riconfermato Governatore del Veneto, Luca Zaia, per commentare il risultato delle elezioni regionali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev