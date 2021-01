Regione Lombardia, Usuelli chiede i dati in ginocchio: espulso

Milano, 26 gen. (askanews) - Il consigliere di +Europa Michele Usuelli è stato espulso e la seduta del Consiglio regionale lombardo sospesa dopo che lo stesso Usuelli si è messo in ginocchio in Aula di fronte al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana"."Non so più come chiederelo e allora ve lo chiedo in ginocchio", ha detto Usuelli, che ha ribadito la sua richiesta di dati trasparenti e aperti sui parametri lombardi di sorveglianza epidemiologica e di avere notizie sul parere dei saggi sulla legge 23 di riforma della Sanità lombarda, commissione nominata "a maggio scorso da Fontana e di cui non sappiamo più niente".Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi ha chiesto l'intervento della forza pubblica per portare via Usuelli, rimasto più di 15 minuti in ginocchio, fino all'intervento della Digos. In questo video il racconto dello stesso Usuelli dopo essere stato allontanato dall'Aula.