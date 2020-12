(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre Renzi: “Rimpasto di Governo? Sempre detto che non ci interessa” “Del rimpasto di Governo ne parlate voi giornalisti. A noi non interessa, lo abbiamo sempre detto e l’ho già ribadito ieri in Aula” sono le parole del leader di Italia Viva Matteo Renzi. Durata: 00_07 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev