Riaperture, Zaia: “Per me è fondamentale un decreto correttivo”

(Agenzia Vista) Venezia, 23 Aprile 2021 “Per me è fondamentale che ci sia un decreto correttivo, prima o poi”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia nel corso del punto stampa nella sede della Protezione civile del Veneto a Marghera (Ve). Il provvedimento correttivo per Zaia non sarebbe “un’ammissione di colpa da parte del Governo. E’ la volontà di vedere che, dopo una settimana o dieci giorni, la situazione epidemiologica ha avuto un’evoluzione che consenta di aggiustare il tiro rispetto a scelte che hai fatto prima”. / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev