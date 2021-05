Ricci: "Su no a intesa Pd-M5s alle amministrative pesa mancato ruolo Conte"

(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2021 "Credo che ci sia un problema di fondo che è quello di una leadership ancora non chiara dei 5stelle, fino a che Conte non diventerà leader ufficiale del Movimento 5stelle rimane un clima di incertezza che rende difficile qualsiasi tipo di accordo. Non crediamo che i 5 Stelle abbiano alternative politiche se non quella di provare a costruire alleanze con le forze politicamente più vicine. Credo sia stato un errore a Roma in particolar modo non arrivare ad un accordo, se avessimo trovato un candidato comune al primo turno avremmo vinto al primo turno". Così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro ed esponente del Pd, in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev