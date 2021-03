(Agenzia Vista) Roma, 5 marzo Romano (Pd): “Rispetto per decisione di Zingaretti. Ora apriamo discussione su futuro del partito” “Intanto grande rispetto per la decisione di Zingaretti anche per il suo tormento interiore, al contempo va aperta una discussione sul futuro del Partito democratico. Dobbiamo decidere cosa fare con la nuova stagione aperta con il Governo Draghi” sono le parole del deputato del Partito Democratico Andrea Romano sull’annuncio delle dimissioni da segretario del partito Nicola Zingaretti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev