(Agenzia Vista) Roma, 08 febbraio 2021 Rotondi (FI): “Bene che ci sia questa tregua, apprezziamo lo sforzo di Draghi” Non mi sembra che ci sia una nuova maggioranza. C’è una tregua, si sarebbe detto nella prima Repubblica, ed è un bene che questa tregua ci sia. Va apprezzato lo sforzo che il Presidente Draghi sta facendo”. Così Gianfranco Rotondi (FI) in una dichiarazione in Piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev