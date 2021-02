Russia-Ue, Borrell incontra Lavrov e chiede liberazione Navalny

Milano, 5 feb. (askanews) - Dall'Ue a Mosca, il numero una della diplomazia europea Josep Borrell nella capitale russa ha detto di aver avuto colloqui franchi e intensi con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, ma ha invitato la Russia a rilasciare Navalny dicendo che è "un punto a sfavore" delle relazioni.Il caso del blogger messo in prigione dopo una sentenza di un tribunale russo è risultato centrale nella discussione, o almeno nelle dichiarazioni iniziali e di chiusura."Ho trasmesso al ministro Lavrov le nostre profonde preoccupazioni e ribadito il nostro appello al rilascio di Navalny", ha detto Borrell in conferenza stampa a fianco di Lavrov, che ha ribattutto dicendo chiaramente che l'Ue è un partner "inaffidabile" e che "i tempi sono fin troppo maturi" per una "revisione dettagliata" e onesta dello stato delle cose nei rapporti. E sulle relazioni Russia-Ue, Borrell ha dovuto convenire: "Negli ultimi anni il nostro rapporto è stato caratterizzato da differenze fondamentali e mancanza di fiducia".