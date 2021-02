(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio Salvini a inaugurazione negozio Esselunga: “Buon segnale per Italia. Grazie a chi crea lavoro” “Lavoro, lavoro. In un momento di posti di lavoro a rischio quando c’è un’azienda che apre va sempre salutata e ringraziata. Bel segnale per Roma e per l’Italia” sono le parole del leader della Lega Matteo Salvini a margine dell’inaugurazione del negozio La esse di Esselunga a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev