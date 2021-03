(Agenzia Vista) Cagliari, 01 marzo 2021 Salvini: “Arcuri ha fallito in tutto, grazie a Draghi per scelta” "Non ho nulla di personale nei confronti del signor Arcuri. Mi sembra che abbia dimostrato il suo fallimento in tutte le missioni in cui è stato chiamato a mettersi alla prova: dalla scuola ai vaccini alle primule. Faccio i migliori auguri al generale Figliuolo e ringrazio il presidente Draghi per la tempestività della scelta". Così il leader della Lega Matteo Salvini commenta da Cagliari la sostituzione del commissario straordinario per l'emergenza Covid. Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev