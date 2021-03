Salvini: Chi ha speso milioni per mascherine mai arrivate e' Zingaretti. Orgoglioso della Lombardia

(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2021 “Se c’è qualcuno che ha speso decine di milioni di euro per mascherine mai arrivate quello è Zingaretti. Sono orgoglioso del fatto che la Lombardia è quella che ha vaccinato più di tutti in questo Paese”, così il segretario della Lega Matteo Salvini davanti alla sede di Avis, in largo Donatori del Sangue, a Milano, alle domande sui problemi nelle prenotazioni delle vaccinazioni in Lombardia e i disguidi nella comunicazione degli appuntamenti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev