Salvini chiede a governo e Aifa di approvare l'idrossiclorochina

Roma, 3 nov. (askanews) - "Gli italiani non hanno bisogno di paure, di chiusure. Noi questamattina abbiamo fatto parlare 3 medici - il dottor Garavelli, ildottor Cavanna, il dottor Mangiagalli - che chiedono, con ilsostegno di 13 regioni italiane e migliaia di medici italiani eospedalieri, di curare i pazienti a casa, perché il problema inquesto momento è non intasare gli ospedali. Si possono curare eguarire i pazienti a casa con i primi sintomi: sì. Ci sonofarmaci costosissimi e introvabili? No. Io non faccio pubblicitàe non mi interessa perché mi danno una lira: c'è il Plaquenil oidrossiclorochina che costa 6 o 7 euro, vendibile in farmacia,che ha salvato migliaia di vite a pazienti con i primi sintomi acui l'hanno somministrata nei mesi scorsi, sì": il segretariodella Lega Matteo Salvini, in collegamento con Myrta Merlino aL'Aria che tira, sostiene così l'uso dell'idrossiclorochina nellaterapia domiciliare per curare i pazienti che presentano i primisintomi di Covid-19."Tanti medici, e noi con loro, chiediamo al governo e all'Agenziadel farmaco (Aifa) di approvare questo protocollo per curare ipazienti a casa, vanno curati, non rinchiusi", ha chiestoSalvini.