(Agenzia Vista) Milano, 16 Aprile 2021 “Dal nostro punto di vista queste 48 ore spiegano agli italiani perché la Lega ha deciso di entrare al Governo. Da dentro, abbiamo potuto insistere per ottenere la riapertura e soldi per le imprese. Fossimo rimasti fuori a protestare non avremmo ottenuto questi risultati”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini dopo il sopralluogo nell’hub vaccinale alla Fabbrica del Vapore a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev