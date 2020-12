(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2020 Salvini: “Spero che questo Governo tolga il disturbo il prima possibile” “Abbiamo sventato un regalo da un milione di euro alla filiera della Cannabis. Continueremo a dare battaglia per limitare i danni di questo Governo perché prima tolgogno il disturbo e meglio è”. Così Matteo Salvini in una dichiarazione sul lavoro del centrodestra in Piazza San Luigi dei Francesi a Roma. Durata: 00_25 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev