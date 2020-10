(Agenzia Vista) Napoli, 24 ottobre Scontri a Napoli, De Magistris: “Notte buia per la città” “Quella di ieri è stata una notte buia per Napoli. Siamo una città che resiste alla violenza e quei comportamenti provocano solo tristezza e amarezza. Solidarietà a chi è stato vittima di tutto ciò” queste le parole del sindaco di Napoli Luigi De Magistris in un video diffuso sul suo profilo Facebook. / Facebook Luigi De Magistris Durata: 02_02 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev