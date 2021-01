(Agenzia Vista) Roma, 20 gennaio 2021 Scostamento, via libera della Camera con 523 sì Via libera dell'Aula della Camera al nuovo scostamento di bilancio chiesto dal governo per il varo del quinto decreto Ristori. I voti a favore sono 523, 3 i voti contrari, 2 gli astenuti. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev