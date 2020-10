Scozia propone lockdown su "5 livelli" per fermare il virus

Edimburgo, 23 ott. (askanews) - La primo ministro scozzese Nicola Sturgeon ha annunciato di voler introdurre un sistema di intervento anti-Covid su "5 livelli", due livelli in più della vicina Inghilterra. Il piano dovrà essere approvato in Parlamento, ma dovrebbe entrare in vigore quando le attuali misure decadranno il 2 novembre."Proponiamo oggi un intervento possibile su 5 livelli. Ci permetterà di adottare un approccio nazionale se necessario - ha detto Sturgeon in conferenza stampa - è possibile che l'intero paese sia posizionato allo stesso livello. In ogni caso, ciò significa che non dovremo adottare un approccio uguale per tutti se non è giustificato. Ciò significa che parti del paese con bassi tassi di infezione non vivranno con le stesse restrizioni di parti del paese con tassi più alti".