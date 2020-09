(Agenzia Vista) Norcia, 15 settembre 2020 Scuola, Conte: "Ennesima sfida, la vinceremo insieme" "Abbiamo lavorato per garantire il rientro a scuola con la didattica in presenza. Siamo consapevoli delle difficoltà ma abbiamo lavorato e continueremo a farlo per garantirla. Ho apprezzato molto le parole ieri del presidente Mattarella, la scuola non può essere il luogo delle polemiche, ma richiede il sostegno di tutti. E' l'ennesima sfida, ma io Sono convinto che la vinceremo tutti insieme". Così il premier Giuseppe Conte, a margine della sua visita in un istituto scolastico di Norcia. Facebook Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev