(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2021 “Quella per sfiduciare Speranza era una mozione che non serviva. Abbiamo votato contro perché riteniamo che il garante della politica e della politica sanitaria sia Draghi. Non è il momento per votare la sfiducia a un ministro del Governo che sosteniamo” lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev