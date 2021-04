(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2021 “Trend in diminuzione dell’indice R0. Ogni settimana si migliora e i miglioramenti delle settimane scorse ci hanno portato a decidere per le riaperture. Meno ricoveri in terapie intensive anche se dobbiamo ancora migliorare” sono le parole del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in un’intervista esclusiva dell’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev