Sparatoria fuori dalla Casa Bianca e Trump viene portato via

Washington, 11 ago. (askanews) - Era in corso il briefing quotidiano con i giornalisti alla Casa Bianca, quando un agente si avvicina al presidente Donald Trump e gli sussurra qualcosa all'orecchio. Lui lascia improvvisamente la sala riunioni. Tornerà poco dopo per spiegare:"C'è stata una sparatoria fuori dalla Casa Bianca. Pare che tutto sia ora sotto controllo. Vorrei ringraziare i servizi segreti per aver fatto il loro lavoro, sempre veloce e molto efficace, ma c'è stata una vera sparatoria e qualcuno è stato portato in ospedale. Non conosco le condizioni della persona, a sparargli sono stati i servizi segreti".L'uomo - fermato davanti alla Casa Bianca - era armato, ha poi confermato Trump. La sparatoria è avvenuta appena fuori dal giardino della Casa Bianca.